Carro tomba em acidente na Vila Nossa Senhora de Fátima

Um acidente na manhã desta quarta-feira (25) chamou a atenção dos moradores da Vila Nossa Senhora de Fátima.

A colisão entre um Gol e um Celta aconteceu no cruzamento da Rua Tupã com Rua Jorge Moreira.

Com a batida, o Gol acabou tombando. Apesar da imagem impressionante, ninguém se feriu.

Equipes da Demutran – Departamento de Trânsito de Itapeva estiveram no local providenciando a sinalização (placa de pare) que havia sido furtada do cruzamento.