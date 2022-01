Carro pega fogo no Centro

No início da noite desta quarta-feira, dia 5, um carro pegou fogo no Centro da cidade, em frente à Praça Anchieta.

De acordo com testemunhas que presenciaram o acontecido, o motorista relatou que quando percebeu a fumaça saindo do carro, estacionou em frente ao Banco do Brasil. Em seguida o veículo já começou a pegar fogo e como estava desengatado, se deslocou um trecho sozinho. O motorista não se feriu.

CLIQUE PARA VER O VÍDEO: CarroPegFogoNoCentro

O Corpo de Bombeiros conteve as chamas e a Guarda Municipal também atendeu a ocorrência interditando o local. Segundo os munícipes que estavam presentes, as equipes do Bombeiro e da GCM foram ágeis e eficientes no atendimento.