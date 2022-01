Carro capota ao bater em outro veículo no Centro

Um veículo capotou na Rua Mário Prandini na manhã desta terça-feira (04), no Centro de Itapeva.

De acordo com a versão da motorista a Polícia, a mesma estava com seu marido que passava mal, mas não queria ir ao hospital.

Em determinado momento, o marido teria puxado o volante e com isso o carro onde estavam acabou colidindo com a traseira de outro veículo e capotando em seguida.

Com a colisão ambos os veículos ficaram danificados, já os ocupantes não sofreram ferimentos.