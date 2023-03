Na manhã deste domingo (26), um acidente envolvendo dois veículos foi registrado em Itapeva.

O fato ocorreu próximo a rotatória que liga a cidade de Itapeva a Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258.

De acordo com as informações dos policiais que estiveram na ocorrência, o condutor de um veículo Onix transitava pelo local e ao tentar desviar de um Pálio que estava a sua frente acabou batendo na traseira do veículo.

Com a colisão, o motorista do Onix acabou perdendo o controle do veículo e caindo em uma ribanceira do outro lado da pista.

Ainda segundo a Polícia, houve apenas ferimentos leves nos envolvidos no acidente e o carro foi retirado do local com o auxílio de um guincho.

O motorista do Onix se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro). A equipe da Polícia Técnico-Científica foi acionada e deve elaborar um laudo com as possíveis causas do acidente e o caso foi encaminhado a delegacia.