Carro cai em cima de uma casa e população cria campanha para ajudar família atingida

Na madrugada deste domingo (03), um acidente inusitado foi registrado em Itapeva.

Um veículo acabou caindo em cima de uma casa próximo a Vila São Benedito. De acordo com testemunhas, as vítimas do acidente sofreram apenas ferimentos leves.

Após o ocorrido, uma campanha de arrecadação foi organizada para ajudar a família que perdeu diversos objetos devido ao sinistro.

Segundo os organizadores da campanha, a família precisa de móveis, utensílios domésticos, roupas de cama, mesa, banho, alimentos, materiais de higiene e limpeza.

Quem desejar ajudar pode entrar em contato pelo Whatsapp (15) 99791-9908.