Na noite desta segunda-feira (21), um acidente foi registrado na Rua Geraldo Alckmin na Vila Nova.

Pelo local, um veículo colidiu na traseira de um ônibus que estava estacionado. Com a colisão uma pessoa acabou se ferindo e necessitou de atendimento do Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

Aos policiais, a motorista do veículo informou que estava levando a vítima que estava em seu bar para casa, pois estava com uma quantia grande de dinheiro no bolso, porém em um determinado momento, sem que esperasse, o passageiro acabou puxando a direção do veículo ocasionando o acidente.

O passageiro que teria causado o acidente foi a vítima socorrida para o Pronto Socorro.

A Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência.