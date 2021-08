Carreata a favor do voto impresso auditável é realizada em Itapeva

Na manhã deste domingo (1°), movimentos conservadores e pró democracia, entre eles o grupo Direita Itapeva realizaram uma carreata pelas ruas da cidade em manifestação de apoio ao voto impresso auditável.

O grupo se reuniu na Praça de Eventos Zico Campolim e em seguida saiu em carreata.

Com faixas de apoio ao voto auditável e também ao presidente Jair Messias Bolsonaro, o grupo, através de seus representantes Tamires de Paula, João Vincenzo, Takeyuti, Lázaro e Baré, informou que a manifestação é uma forma de mostrar para as autoridades a vontade do povo, pedindo que ela seja respeitada.

A manifestação foi pacífica e de acordo com os organizadores 200 veículos participaram. A Polícia Militar e a Guarda Municipal até o momento não divulgaram os números dos presentes.