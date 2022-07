Na noite deste domingo (03), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender um capotamento em Itapeva.

De acordo com as primeiras informações, um veículo havia capotado no Anel Viário Governador Mário Covas, em uma curva acima da base da Polícia Militar Rodoviária.

Chegando ao local os policiais fizeram contato com o motorista do veículo, que contou que acabou se perdendo ao realizar a curva e assim capotando em seguida.

Não houve feridos, porém o veículo acabou sendo recolhido por falta de pagamento do licenciamento.