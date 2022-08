Nos dia 12 e 13 de agosto aconteceu no Ginásio Antônio Queiroz um encontro de Capoeira Angola promovido pela Casa do Capoeira Mestra Camila em parceria com Mestre Fábio de Melo, natural de Itapeva, mas residente em Birmingham – Alabama.

Fabio de Melo foi um dos primeiros alunos do Mestre Beto e sempre quando está na cidade para visitar familiares, presenteia os capoeiristas de Itapeva e região com vivências de capoeira Angola. Pela primeira vez, Mestre Fábio trouxe com ele visitas importantes: Mestra Gegê (BA) Treinel Tonico (RN) Marlon (Montevidéu- Uruguai), que abrilhantaram ainda mais esse encontro.