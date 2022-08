Aconteceu na cidade de São José dos Campos um evento que contou com a presença de vários capoeiristas da cidade de Itapeva, todos alunos da Casa do Capoeira.

Na ocasião, teve a entrega de cordão de Mestre de 2° grau a Camila Cristiane Garcia, a única mulher Mestre de Capoeira de Itapeva e região.

Mestre Camila foi aluna do saudoso Mestre Beto. Ela conta que seus maiores desafios na arte foram sempre relacionados ao machismo, até mesmo de alguns que treinavam com ela. Mas Mestre Camila sempre firme em seu propósito e ouvindo os conselhos do seu Mestre foi à luta e hoje é reconhecida em várias cidades onde ministra aula.

“Devemos lutar sempre pelos nossos sonhos”, disse.

Parabéns!

A Casa do Capoiera está localizada na rua Lucas de Camargo, n° 474, no centro.