A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I) em parceria com a Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH), realizou na manhã desta quinta-feira (17/02) uma palestra ministrada pelo Capitão PM Maciel sobre “Programa Vizinhança Solidária Escolar (PVSE): A importância da interação entre Polícia Militar e Comunidade Escolar”. Na oportunidade foi realizado treinamento para Oficiais e Sargentos que desenvolvem a função de Comandantes de destacamentos da Polícia Militar nas cidades da região de Itapeva/SP e de Avaré/SP (região pertencente ao 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior), tal atividade busca divulgar e ampliar o Programa Vizinhança Solidária Escolar.

O evento realizou-se no auditório da Diretoria de Ensino Região de Itapeva e contou com a participação de representantes da OAB Itapeva, Sindicato dos Transportes, Núcleo da Revolução de 32, Corpo de Bombeiros, Policiamento Ambiental, Policiamento Rodoviária e representantes do CONVIVA/SEDUC.

As escolas das rede pública estadual, fazem a adesão ao Programa de acordo com o projeto de prevenção em curso, estabelecendo parceria com a Unidade da PM da mesma área territorial da escola, assim, optam por desenvolver atividades em rede de cooperação.

A participação no evento foi importante no sentido de demonstrar aos Policiais Militares, que serão os aplicadores do PVSE, de como tratar de forma preventiva o trabalho em rede, que foi desenvolvido embrionariamente em Itapeva e cidades vizinhas, contando com a colaboração da comunidade escolar e buscando sua cooperação, o que significa atuar em conjunto com outros objetivando um mesmo fim; contribuir com trabalho, esforço, auxílio e colaboração, com uso de tecnologia para difundir conhecimentos e práticas de prevenção de delitos naquele ambiente, de forma atualizada e dinâmica, com cooperação, parceria, participação e informações que contribuam para a preservação da ordem pública entre todos os envolvidos, favorecendo o entendimento de que segurança pública é um dever de todos, afim de obtenção do grau de percepção de segurança pública desejado e aceitável para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente escolar.