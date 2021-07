CAPAL realiza a doação de materiais para a Saúde no combate ao coronavírus

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, recebeu mais uma excelente notícia: a doação de materiais no combate à Covid-19, realizada pela Cooperativa CAPAL, unidade de Taquarivaí.

A CAPAL esteve representada pela colaboradora Lauana Monteiro, cujos materiais foram entregues ao secretário de Saúde Luiz Fernando Tassinari. Foram doadas 100 máscaras PFF2, 70 máscaras face shield, 5000 luvas de procedimento descartáveis e 40 galões de 5 litros de álcool em gel.

Todos os materiais servirão para auxiliar os profissionais da saúde, que estão na linha de frente no combate à propagação do novo coronavírus.

O prefeito Mario Tassinari agradeceu à empresa pela sensibilidade de colaborar com o município neste momento de pandemia. “Agradeço à CAPAL por esta doação, em nome da gestora Vanusa Carla. É muito importante o município receber insumos e equipamentos para o combate da Covida-19 e principalmente direcionado aos profissionais da Saúde, que além de executarem o seu trabalho com amor e profissionalismo, têm arriscado suas vidas para salvar outras. Parabéns a todos e especialmente à cooperativa pelo ato de solidariedade e amor ao próximo”, finalizou o prefeito.