Capacitação gratuita realizada no CRAS Santa Maria

O curso ensina técnicas de reaproveitamento para a produção de produtos de limpeza

Na quarta e quinta-feira, dias 20 e 21, foi realizado pelo Sindicato Rural de Itapeva e o Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social de Solidariedade e CRAS Santa Maria, um Curso de Processamento Artesanal de Produtos de Higiene e Limpeza para a produção de produtos de artesanais, como detergentes, sabão em barra e amaciantes de roupa.

O curso teve duração de dois dias, com o objetivo de ensinar o reaproveitamento de materiais de descarte doméstico, como o óleo de cozinha usado e embalagens plásticas, para proporcionar a destinação ambientalmente correta, contribuindo com o meio ambiente.

Além da economia doméstica e da contribuição com o meio ambiente, as lições do curso também podem ser utilizadas como aumento na renda familiar, tendo em vista que os materiais de limpeza artesanais produzidos podem ser comercializados.