A Prefeitura de Itapeva em parceria com o Instituto Planeta Terra, patrocínio do Estimacão Premium e apoio da AAIPA, Fait, Clube FM, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Defesa Social, promove, neste sábado (05/11), das 15h às 18, a 10° Cãominhada – Um dia muito animal, na Praça de Eventos Zico Campolim.

As inscrições para a participação poderão ser feitas no local, a partir das 14h30 ou por meio do link: HTTPS://forms.gle/hBYNGKjRBnYUJM8CA

Leve o seu animalzinho para esse dia especial.