O jovem cantor Cristiano Ferraz, de 22 anos, itapevense de berço e coração, iniciou na música em 2017, cantando em barzinhos na região de Osasco. “Eu era bastante tímido, mas sempre gostarei de música, minha família toda também, principalmente meu pai que é fã do Zezé de Camargo”, lembrou.

Em entrevista à nossa redação, Cristiano disse que a música é a sua grande paixão, que ama cantar, tocar e se sente completo.

O que antes era apenas um hobbie, começou a virar uma profissão. “Eu decidi que a música seria meu trabalho quando comecei a ser chamado para tocar em mais lugares, aqui na nossa região e então me dediquei a isso cada vez mais”, explicou.

Atualmente, Cristiano se apresenta em diversos bares de Itapeva e cidades como Buri, Coronel Macedo, Taquarituba, entre outras da região.

Lá em 2018/2019, o cantor teve seu primeiro destaque nas redes sociais quando uma página sertaneja comparou sua voz com a do Gusttavo Lima. “Depois disso muita gente começou a me mandar mensagens, foi uma ótima divulgação”.

Recentemente, Cristiano postou um vídeo cantando uma música de Gusttavo Lima, que tomou proporções além das imaginadas. Uma página bastante conhecida chamada “Sertanejo Repost” publicou esse vídeo também e teve cerca de 115 mil visualizações em apenas 24 horas. Com isso, outras páginas foram postando também e o alcance foi aumentando, o vídeo se espalhando muito rapidamente. “Até que quinta-feira eu estava indo viajar e recebi uma notificação de que o Gusttavo Lima havia postado um vídeo meu em seu próprio feed do Instagram. Foi através dessas páginas sertanejas que meu vídeo chegou até ele”, explicou.

O vídeo na página de Gusttavo Lima já ultrapassou 1,5 milhões de visualizações. Nestes últimos dias, Cristiano conseguiu um empresário e muitos agendamentos de shows de grande porte em São Paulo, Goiás, Sergipe, além de patrocínios. “Foi um start de que eu posso crescer na música, que este é somente o começo da minha trajetória para que eu viva realmente disso o resto da minha vida”.

Cristiano deixou um recado bem especial aos itapevenses, que tanto te incentivam. “Nunca desista dos seus sonhos, apesar de muitos apontarem o dedo e dizerem que você não vai conseguir, que você não tem potencial, acredite apenas em Deus, que Ele te dará a glória um dia. Este é o meu recado e um dia eu voltarei para ajudar a quem precisa, meus amigos, familiares, meu sonho é deixar um legado”, finalizou.

Sucesso, Cristiano! 🚀👏🏻✨