Cantor itapevense é aprovado no maior instituto de artes da América Latina

Gabriel Totti, nome artístico de Cristopher Gabriel Silva Santos, nascido na cidade de Itapeva e munícipe de Nova Campina, prestou vestibular concorrendo ao curso de Teatro – Artes dramáticas no maior instituto de artes da América Latina, o INSTITUTO BASILEU FRANÇA, localizado na cidade de Goiânia, capital de Goiás, onde o mesmo reside atualmente.

Gabriel, que mudou-se para a capital goiana no final de 2018, já é visto como promessa sertaneja na capital, onde possui inúmeros fã clubes, vem sendo pauta em diversos portais informativos do Brasil e lotando arenas por onde passa.

O artista que já vinha atuando como ator em comerciais e peças teatrais nas quais era convidado, resolveu ir além e tentar uma das poucas vagas abertas para o curso de Teatro – Artes dramáticas, no INSTITUTO BASILEU FRANÇA, o maior instituto de artes da América Latina, o qual daria um destaque fabuloso em seu histórico como ator.

Gabriel teve êxito em todas as etapas, e foi aprovado entre os 10 primeiros com as maiores médias, e ressaltou “ – todas as etapas foram muito difíceis, a cada fase que se passava, muita gente talentosa ia desistindo, ia sendo eliminada, o tempo todo foi tudo muito disputado, eram apenas 25 vagas, todos sabiam disso, e na última fase no T.H.E ( teste de habilidade específica) a disputa foi ainda mais difícil, tinha muita gente extremamente talentosa lá e foram horas e horas de teste, mas graças a Deus consegui finalizar entre os dez primeiros, a felicidade é gigante!’

O artista que está fora da região a mais de 1 ano, sempre cita as cidades em entrevista, documentários, publicações e além de tudo, sempre soma positivamente aos valore culturais de nossa região através da boa música interpretada por ele e agora, trazendo para nós mais essa vitória, que valorizará muito nossa região, em pouco tempo, nossa terra terá um ator aprovado e formado no maior instituto de artes do Brasil e da América Latina. Gabriel Totti, nossa região lhe parabeniza pela conquista e te deseja todo sucesso!