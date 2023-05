O site mantém publicações sobre importantes sítios geológicos e geomorfológicos do Brasil.

Recentemente, o site da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, que mantém um acervo científico relacionados a diversos trabalhos ligados às áreas de geomorfologia e geologia, em que destaca importantes sítios do país, publicou um texto do professor de geografia, Juliano Camargo, onde ele destaca a importância educacional do Escarpamento Estrutural Furnas aqui da região. O estudo sobre o Escarpamento Estrutural Furnas é fruto de um trabalho dos geólogos Célia Regina Gouveia Souza e Agenor Pereira Souza, ambos pesquisadores da área. Juliano Camargo teve seu texto publicado no site do SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos), onde está a publicação de Célia e Agenor. A publicação do professor Juliano foi inserida no site após aprovação e análise da Comissão, principalmente da doutora Célia, a qual aprovou a contribuição de Juliano. A publicação reforça cientificamente, a importância das áreas dos “cânions da região”.

O link endereço do site é: https://sigep.eco.br/sitios.htm

Juliano Camargo é professor da Rede Municipal de Nova Campina, licenciado em Geografia, atuando desde 2011, lecionando nas escolas EMEF Francisco José Gomes de Camargo, EMEF Dr. Humberto Morais de Vasconcelos, e EMEF Pedro Rodrigues Pereira.