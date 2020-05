Cânion Pirituba está fechado para visitação

Quem tentar visitar o Cânion Pirituba a partir desta segunda-feira (18), não terá sucesso.

Isso porque a área que é privada está contando com segurança particular contratada pela empresa que tem a propriedade do local.

Segundo informações levantadas por nossa equipe de reportagem, a medida foi tomada por conta do período de colheita. Além disso, a empresa vai aproveitar o momento para recuperar parte da área que foi afetada pelo incêndio em abril e reintroduzir plantas nativas.

Ainda de acordo com fontes ligadas a empresa, existe a intenção dos responsáveis em transformar o local em uma parque e apoia a ideia de criar uma unidade de conservação no Cânion Pirituba.

O sonho de que a área se torne oficialmente de conservação ambiental é antigo, e há consenso entre os que batalham por essa conquista que para que o sonho se torne realidade é preciso uma união de todos, poder público, privado e população de modo em geral.

No entanto, é justamente a falta de consciência ambiental que preocupa ambientalistas e coloca em risco as riquezas naturais do local e suas diversidades.