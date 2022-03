Na quarta-feira, dia 30 de março, por volta das 13h, equipes de Rádio Patrulha e Canil da Polícia Municipal GCMI realizaram averiguação de tráfico de entorpecentes pela Rua Arthur do Amaral Camargo, Vila São Francisco, sendo empregadas as cachorras policiais Zara e Pandora, as quais apontaram odor de entorpecentes em um determinado local.

Os policiais então averiguaram o lugar apontado pelas cachorras e localizaram embalagens com características de serem usadas para embalar drogas e porções de entorpecentes semelhantes a crack, cocaína e maconha.

Diante dos fatos, os materiais e entorpecentes foram recolhidos e apresentados à Autoridade de Polícia Judiciária, sendo que esta determinou o registro da ocorrência e apreensão de todos os materiais.

Apreensões: 119 Eppendorfs vazios; 100 embalagens tipo Ziplock; 1 Ependorff de Cocaína; 8 porções de Maconha 8,2g; 3 porções de Maconha 42,6g; 4 pedras de Crack; 1 porção de sementes de Maconha 5,2g.