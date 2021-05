Canil da GCM encontra droga enterrada em área de mata

Na tarde desta quinta-feira (27), a equipe do canil da Guarda Municipal de Itapeva, em patrulhamento pelas proximidades da escola da Apae, recebeu a denúncia por um cidadão que não quis se identificar de que uma motocicleta havia parado próximo a uma área de mata e um indivíduo teria adentrado o local com um volume em atitude suspeita.

Diante desta informação os guardas municipais deslocaram-se para o local, mas nenhuma motocicleta foi encontrada, com o emprego da cadela Zara foi possível localizar uma sacola com entorpecentes escondida em um buraco no meio da mata.

Todo o material, cocaína e crack foram apreendidos e encaminhados ao Plantão Policial para as devidas providências.