Na manhã desta segunda-feira, dia 20, Policiais da DISE e GCMs, de posse de Ordem Judicial revistaram uma casa no Jardim Bonfliglioli. No local foi utilizada a K-9 Zara que em um dos quartos apontou para uma cômoda. Foi então localizada uma porção de maconha e certa quantia em dinheiro, ainda a K-9 Zara apontou em uma área onde no teto entre a madeira e a telha havia mais uma porção do entorpecente. Todo o material e os indivíduos foram encaminhados pela DISE para as devidas providências.