Verba adquirida de forma pública está sendo aplicada para propaganda e despesas de campanhas.

Até a manhã desta segunda-feira (26), mais da metade dos candidatos a prefeito em Itapeva já tinham informado ao TSE – Tribunal Superior Eleitoral como tinham captado os recursos a serem empregados em suas campanhas.

A maioria fazendo uso do polêmico fundo eleitoral do qual o dinheiro público é recolhido junto ao Tesouro Nacional para financiar as campanhas. Até está manhã Jé (PP), Delegada Gisele (Podemos) e Oziel (PTB), já haviam prestado conta informando o uso do fundo eleitoral.

Jé até o momento é o que mais está fazendo uso deste mecanismo, já declarou ter disponível até o momento pouco mais de R$ 321 mil. Em seguida vem Delegada Gisele com pouco mais de R$ 53 mil e pouco atrás Oziel com R$ 30 mil empenhados na campanha oriundos do fundo eleitoral.

Já Dr. Mário informou que até o momento fez uso de verbas próprias e o candidato Marmo (PSD) não informou se já adquiriu verbas do fundo eleitoral enquanto o candidato Henrique (PT), ainda não havia prestado contas ao TSE. Vale lembrar que essas prestações de contas ainda são parciais.

Errata

Na matéria publicada há poucos instantes “Candidatos a prefeito em Itapeva já fazem uso do fundo eleitoral”, nós erramos ao colocar que o candidato Dr. Mário teria utilizado da verba de fundo eleitoral, na verdade o que consta são doações de apoiadores e do próprio candidato. Desta forma, até o momento não consta no site do TSE nenhuma verba oriunda do Fundo Eleitoral.