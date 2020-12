Candidato a vereador em Itapeva alega estar sendo coagido a assinar notas com valor superfaturado

As eleições municipais de 2020 em Itapeva parecem estar longe de terminar.

Após as eleições os partidos e candidatos são obrigados a prestarem conta daquilo que gastaram, até aí tudo certo, no entanto, levantamos informações de que tem partido pedindo para que as pessoas que concorreram por sua legenda assinem suas prestações de contas com valor superestimado.

É o caso do Partido dos Trabalhadores (PT), onde um dos candidatos alega que sua campanha custou R$ 300 (Trezentos reais), mas que recebeu da direção do partido uma nota de cerca de R$ 2 mil (dois mil reais), para assinar.

Diego Zazieski de Deus, conta que única ajuda que recebeu do partido foi um lote de 10 mil “santão”, que girou em torno de dos R$ 300. Porém ao ser convocado para assinar o recibo de campanha verificou algumas notas que não condizem com seus gastos na campanha, duas delas de pouco mais de mil reais de serviços de santinho, uma de R$ 29 de material (santão) e outra nota que não lembra o valor porque nem o presidente do partido e nem o contador disponibilizaram a nota para ele verificar.

O denunciante conta que resolveu expor o caso por não concordar com o que esta sendo feito e por medo de não assinar as notas e ficar inadimplente, perdendo assim a possibilidade de participar de concursos públicos.

Procuramos o presidente do PT de Itapeva, Henrique Prestes, mas até o momento não recebemos um posicionamento sobre o ocorrido.