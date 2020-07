Canais em redes sociais ajudam pais a se conectarem pedagogicamente com seus filhos

A quarentena imposta pela Pandemia do Coronavírus trouxe uma realidade que até então era pouco conhecida de muitos país, a dificuldade em trabalhar a inteiração com seus filhos como é feita nas escolas.

As atividades propostas pelos professores ajudam os país a ter um pouco de experiência sobre o aprendizado infantil, porém quando essa atividade acaba, difícil é para alguns manter o entretenimento com os filhos, já outros procuram outras formas de incentivá-lo a se desenvolver.

É nesta hora que os pais recorrem a canais no Youtube, muitos deles estão voltados para auxiliar os país nas atividades com os pequeninos, um deles é o Sensoriando, onde uma professora com muito carinho e musicalidade ensina diversas atividades que auxiliam o aprendizado das crianças.

Nathália Cabral é pós-graduanda em Neuropsicopedagogia Clínica. Atua como professora em uma escola de Educação Infantil, é especialista em Oficinas Sensoriais para bebês a partir de 6 meses e também, contadora de histórias infantis, além de amar a música e todos os benefícios que ela traz para o nosso corpo e mente.

A professora conta que por meio das experiências que teve com as oficinas e escolas em que trabalhou, pode observar o quanto é importante voltarmos nosso olhar para o desenvolvimento sensorial, não só como professora na escola, mas também os pais em suas casas. “É fundamental que os pais enxerguem em seu cotidiano possibilidades de estímulos saudáveis e prazerosos para que o desenvolvimento cerebral de seus filhos aconteça de maneira mais completa”.

Quando a quarentena começou e as crianças pararam de ir à escola, Nathália conta que um pensamento lhe veio a mente. “E agora, como as crianças vão brincar com música se os pais não conhecem tantas músicas assim? Sim, porque a maioria das crianças levam para casa as musiquinhas que aprendem com as professoras, na escola. Então comecei a gravar os vídeos =, mais para que os pais pudessem ter uma fonte de pesquisa para aprender a como brincar com as músicas em casa, com as crianças”, conta Nathália.

A ideia pelo visto deu muito certo, pois a professora começou a ter respostas positivas dos vídeos postados nas redes sociais. “Parece que está dando super certo! Estou recebendo tanto carinho de crianças que estão amando as músicas, que meu coração está cheio de amor e gratidão. É muita fofura!!

Para os pais ainda receosos em entrar no mundo das crianças Nathália deixou um recado. “Eu tenho certeza de que se você começar a aprender a cantar as músicas para brincar com sua criança, isso vai fortalecer ainda mais o vínculo entre vocês e vão ter momentos especiais que farão muita diferença no desenvolvimento dela. Então bora começar?”.

Por fim Nathália deixa um agradecimento a todos que estão acompanhando os vídeos. “Muito obrigada a todas as mamães e papais que compartilham comigo esses momentos especiais com as músicas e brincadeiras. Me sinto fazendo parte um pouquinho, do dia de vocês”.