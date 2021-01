Canais de Comunicação para Denúncias - Coronavírus

Além dos órgãos de fiscalização, os munícipes são grandes aliados para o combate ao Coronavírus e podem denunciar o descumprimento de regras básicas, como o funcionamento do comércio e o isolamento social.

Para denunciar o não uso de máscaras em vias públicas, o telefone é o 0800 771 3541. O Governo de São Paulo também disponibiliza um WhatsApp para perguntas sobre a Covid, é o (11) 95220-2923 e também pelo Ministério da Saúde, no número 136.

Sobre o descumprimento de isolamento, os canais são: 0800 770 5350, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h ou pela GCM no 153 à noite e aos finais de semana. Lembrando que descumprir o isolamento social após ser notificado pela Vigilância Sanitária, pode acarretar em multa e ação no Ministério Público.

Para denúncias sobre o comércio, de segunda a sexta, das 8h às 17h, contatar a Fiscalização Municipal no número (15) 3526-8124 ou a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 3524-9373. Aos finais de semana ou após às 17h, acionar a Guarda Civil Municipal no 153.