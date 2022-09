A fase de grupos do Campeonato Rural de Futebol Masculino de Itararé (SP) chegou ao fim!

As últimas duas partidas da etapa aconteceram no domingo (18), no Bairro do Lageado. No primeiro jogo do dia, o Rodeio superou a equipe do Cerrado com o placar de 1 a 0.

Já no segundo confronto, o Alvorada Pinheirão levou a melhor sobre o Lageado e venceu também por 1 a 0.

O campeonato parte agora para a fase do mata-mata. As datas dos próximos jogos ainda não foram divulgadas.

Confira abaixo as equipes classificadas:

Alvorada Pinheirão

Matão Veterano

Matão Livre

Lageado

Rodeio

Santa Cruz

Morro Azul

Cerrado