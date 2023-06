No último domingo (11), aconteceu mais uma rodada do Campeonato Rural de Futebol 2023, no campo do Bairro da Taipinha. O local recebeu muitos espectadores, que se reuniram para acompanhar os dois emocionantes confrontos da rodada.

No primeiro jogo, a equipe do Alto da Brancal venceu o time do Bairro da Invernada pelo placar de 1×0. No segundo jogo, a equipe da casa, Taipinha, ficou no empate por 1×1 com a equipe Agrovila – B. As equipes que jogaram na rodada receberam cada, uma bola oficial de futebol ofertada pela Secretaria de Esportes.