O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência deu início, no sábado, dia 3, à Campanha Setembro Verde, no mês dedicado a realização de ações de visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência.

O público presente foi agraciado com os personagens infantis Anima Hero’s e também pôde participar das atividades oferecidas, como um circuito psicomotor.

➡️ A inclusão é responsabilidade de todos! 💚