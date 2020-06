Campanha “Inverno Solidário” será realizada até o dia 20 de julho pelo Fundo Social de Solidariedade de Itapeva

Os pontos de coleta serão no Cofesão Loja Centro, Prefeitura Municipal, Batalhão da Polícia Militar e a sede do Fundo Social.

A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social de Solidariedade realizará até o dia 20 de julho, a campanha “Inverno Solidário”, cujo objetivo é ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio.

Em função da pandemia do Coronavírus, este ano irão ser arrecadados apenas cobertores, meias e agasalhos novos. Os pontos de coleta serão no Cofesão Loja Centro, Prefeitura Municipal, Batalhão da Polícia Militar e a sede do Fundo Social de Solidariedade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itapeva, conta com a solidariedade da população itapevense na arrecadação e enfatiza que os donativos serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Informações no Fundo Social de Solidariedade, que fica na rua Sinhô de Camargo nº 210 ou pelo telefone 3524-2115. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.