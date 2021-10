Campanha Estadual de Multivacinação inicia dia 1º e segue até o dia 29 de outubro

De acordo com o Estado de São Paulo, o Município de Itapeva inicia na sexta-feira, 1º de outubro, a Campanha Estadual de Multivacinação para crianças de todas as faixas etárias e adolescentes de até 15 anos de idade.

Os pais ou responsáveis devem levar os menores na Unidade de saúde do seu Bairro com a carteira de vacinação em mãos para que um profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas, tanto para eventual situação de atraso, falta ou necessidade de reforço.

A medida contribui para melhorar as coberturas vacinais, que têm oscilado nos últimos anos. No total, serão oferecidos 16 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças.

Até o dia 29 de outubro, os profissionais dos postos atuarão para conferir e atualizar individualmente as cadernetas desse público e aplicar as doses eventualmente necessárias.

*Haverá ainda um “Dia V”, marcado para 16 de outubro, terceiro sábado da campanha. Nesta data, das 8h às 16h, os profissionais estarão trabalhando nas Unidades Rurais e das 8h às 17h nas Unidades Urbanas.*

_O Dia “V” é sinônimo de Vacinação, Vitória e retomada da Vida!_

Esta campanha é mais uma oportunidade que temos de lembrar os pais e responsáveis sobre a importância da imunização para proteger as crianças e adolescentes contra doenças preveníveis e suas possíveis complicações.

Em situações de perda da caderneta de vacinação, a recomendação é de que os pais ou responsáveis compareçam ao mesmo posto de saúde onde vacinaram as crianças anteriormente, para que seja possível consultar quais doses já foram aplicadas na ficha de registro arquivada na unidade.