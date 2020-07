Campanha de Vacinação contra a Gripe é prorrogada para até o dia 24 de julho para a população

Embora o Governo de São Paulo tenha liberado a vacina à comunidade, meta da Secretaria de Saúde é também imunizar os grupos prioritários que tiveram baixa adesão, como crianças e gestantes

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde prorrogou a Campanha de Vacinação contra a Gripe até o dia 24 de julho, em todas as unidades de Saúde das zonas urbana e rural. O Governo do Estado de São Paulo liberou a vacina para a população, mas o objetivo também é vacinar os grupos prioritários, que tiveram baixa adesão no município, como as crianças e gestantes.

Em relação ao total de vacinados de todos os grupos, foram imunizados 25.153 pessoas, tendo uma cobertura de 90,72%. A meta é que sejam vacinados até o final da campanha, que foi prorrogada para o dia 24 de julho, 27.726 munícipes.

Os grupos prioritários que não atingiram as metas de vacinação são: crianças com menos de 6 anos, gestantes, adultos de 55 a 59 anos e comorbidades (pessoas com doenças crônicas). A meta do grupo de crianças com até 5 anos é de 7.438 crianças vacinadas e até o momento 4.716 receberam a imunização.

Pelo grupo das gestantes, deverão ser vacinadas 1077 pessoas, sendo que apenas 870 foram imunizadas. Os adultos de 55 a 59 anos têm uma meta de 3740 pessoas e 1595 foram vacinados. Já o grupo de comorbidades, tem como meta 3118 pessoas e até o momento, 2616 foram vacinadas.

Alguns grupos prioritários superaram a meta de vacinação. É o caso das puérperas (até 45 dias após o parto), sendo que a meta de 177 pessoas serem vacinadas, até o momento, 188 foram imunizadas. A meta dos idosos com mais de 60 anos é que fossem vacinados 9.165 e 10.973 foram imunizados. O grupo dos profissionais da Saúde tinha como meta 2192 pessoas vacinadas e 2700 imunizados. Os professores tinham uma meta de 819 e 1495 foram imunizados.

Devido à pandemia do Coronavírus, este ano o Ministério da Saúde incluiu novos grupos prioritários, como é o caso da Segurança Pública (348 vacinados), caminhoneiro (307 imunizados) e transporte coletivo (139).

Os munícipes devem comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua residência. É obrigatória a apresentação de documento com foto. A vacina está disponível de segunda a sexta-feira na zona urbana das 7h30 às 17h e zona rural das 7h às 16h.