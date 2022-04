Na manhã desta sexta-feira (08), um caminhão acabou tombando na Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, em Itapeva.

O acidente aconteceu no trecho de descida do Jardim Bela Vista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar pelo local encontraram o motorista lúcido e de acordo com ele, sofreu apenas uma batida na cabeça no momento em que o caminhão tombou.

O condutor foi atendido pela equipe do SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro para exames mais detalhados.

O caminhão, que transportava soja, ainda permanece no local esperando o reboque para ser retirado da pista.

* Ainda não se sabe o que levou o motorista a perder o controle do caminhão e tombar. Só após liberação médica é que os policiais vão conversar com a vítima.