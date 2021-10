Caminhão tomba na descida da gabiroba

Mais um acidente envolvendo caminhão foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (15), na Estrada Vicinal Luiz José Sguário.

A estrada que liga Itapeva a Nova Campina é conhecida por ter um trecho onde diversos caminhões acabam tombando, conhecido por “descida da gabiroba”.

No acidente de hoje, mais uma vez um caminhão acabou perdendo os freios e tombando no final da descida.

De acordo com a Polícia Militar, apesar do estrago no caminhão, o motorista saiu consciente e foi socorrido com suspeita de fratura em um dos braços.

(Foto para o Ita News).