Na noite desta quarta-feira (25), um acidente envolvendo um caminhão foi registrado na Vila Aparecida, em Itapeva.

De acordo com as informações levantadas por nossa equipe, um caminhão acabou invadindo a garagem de uma casa na Rua Avaré. A colisão entre o caminhão e o muro da garagem ainda deixou um veículo que estava no local danificado.

A Polícia Militar foi acionada ao local para registrar os estragos, que foram apenas materiais. Acredita-se que uma falha mecânica pode ter provocado o acidente, uma vez que não havia ninguém no caminhão e o freio-de-mão estava puxado.