Na madrugada deste domingo (09), a Polícia Militar foi acionada por um comerciante após o disparo de alarme e as câmeras de segurança do seu estabelecimento flagrarem a ação de um bandido.

ASSISTA O VÍDEO

Nas imagens é possível ver o sujeito entrando no local, mexendo nas gavetas e procurando algo. Ele tem uma tatuagem no braço e estava com um tênis da marca Nike.

Infelizmente não foi possível capturar o indivíduo, porém as forças policiais seguem buscando a localização do meliante.

A polícia esteve no local, registrou a ocorrência e deverá investigar o caso.

Fica o alerta para os demais comerciantes.