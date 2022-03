Nesta quinta-feira (24), a Câmara Municipal de Itapeva irá realizar a votação das contas a serem aprovadas ou não da gestão Cavani e Tassinari.

As contas são referentes ao ano de 2019, quando o ex-prefeito Luiz Cavani acabou sendo afastado do cargo a pedido do Ministério Público por Improbidade Administrativa e é justamente essa situação que promete ser polêmica, pois já existe vereador levantando a hipótese de pedir que as contas de 2019 sejam votadas em separado, uma de Cavani e outra do atual prefeito Mário Tassinari.

A medida seria para realmente separar os governos, já que o Dr. Mário assumiu a prefeitura somente após o afastamento do ex-prefeito, que foi afastado em novembro de 2019. A situação porém enfrenta resistência e de acordo com fontes ligadas a Câmara, apesar das inúmeras condenações por Improbidade Administrativa e das denúncias de notas adulteradas naquele ano durante a gestão de Cavani, ainda assim o ex-prefeito teria maioria para aprovar suas contas e assim escapar de mais um processo que viria caso suas contas não fossem aprovadas.

A sessão que vota se aprova ou não as contas de 2019 será realizada nesta quinta às 20h e pode ser acompanhada presencialmente ou via Internet pelo Facebook da Câmara Municipal de Itapeva.