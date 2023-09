A Câmara Municipal de Itapeva vai ser palco nesta quinta-feira (31), de uma votação que vem se estendendo por alguns meses, trata-se do aumento salarial dos vereadores.

Neste ano os vereadores itapevenses já aprovaram dois benefícios próprios, 13º salário e férias remuneradas para a próxima legislatura, agora os vereadores devem votar um aumento salarial que está em pauta para a sessão desta noite.

O aumento é visto com maus olhos pela população que questiona a produtividade dos edis ante ao salário proposto. De acordo com o projeto, o salário dos vereadores sairia dos atuais R$ 4.376,24 para R$ 7.507,49.

O projeto já entrou em pauta e foi retirado algumas vezes e por mais que seja polêmico, pouco é divulgado. Até mesmo os vereadores que sempre publicam vídeos em suas redes sociais quando está em pauta algo polêmico estão quietos desta vez.

De acordo com fontes da Câmara Municipal de Itapeva, os vereadores favoráveis ao projeto acreditam que devido a pauta ser divulgada de “última hora”, não haverá uma mobilização da população suficiente para pressionar os indecisos e assim o projeto ser aprovado sem muita dificuldade.

Já a população espera que a Tribuna do Povo, tão usada para a explanação dos vereadores sobres os projetos em pauta, desta vez seja usada também para explicação daqueles que são favoráveis ao aumento.