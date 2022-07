O Espaço Cidadania é uma sala de informática disponível na Câmara Municipal de Itapeva para a população, cujo objetivo é disponibilizar o acesso gratuito para todos.

A sala conta com 6 computadores com conexão à internet e software MS Word instalado, que servirá aos mais diversos propósitos, como consulta de leis, decretos e outros serviços. Além disso, poderão ser realizadas capacitações no espaço com agendamento prévio. Uma das mesas é adaptada para a utilização de pessoas que possuam necessidades especiais.

O local ainda conta com uma estante de livros, que funciona no modo “doe um livro, pegue um livro”, estimulando a leitura e compartilhando o conhecimento.

O Espaço Cidadania está localizado ao lado do Plenário da Câmara Municipal de Itapeva, situado na Av. Vaticano, 1135, Jardim Europa, com atendimento de segunda a sexta, das 08h às 11h30 e 13h30 às 17h.