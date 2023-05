Na quarta-feira (3), em sessão de Câmara especial para julgamento do pedido de cassação do prefeito de Itapeva, Mário Tassinari, a maior parte dos vereadores entendeu que o fato não era passível de cassá-lo.

Era necessário que 2/3 dos vereadores votassem a favor da cassação, ou seja, 10 votos, mas somente os parlamentares Débora Marcondes, Gessé Alves, Roberto Comeron, Marinho Nishiyama, Paulo Roberto Tarzan e Ronaldo Pinheiro votaram pela cassação do chefe do Executivo.

O pedido seria referente a demolição do Camelódromo Itapevense que, segundo os vereadores que votaram a favor da cassação, seria ilegal devido ter uma Lei vigente que preserva o local como Patrimônio Histórico Cultural de Itapeva.

Vereadores que votaram CONTRA a cassação:

Júlio Ataíde, Robson Leite, Lucimara Woolck, Áurea Rosa, Gabriel Maciel, Milton Nogueira, Preto do Bairro de Cima e Saulo Leiteiro.

Laércio Lopes não compareceu à votação.