A noite desta quinta-feira (12) será de emoção na Câmara Municipal de Itapeva, isso porque teremos a entrega de honrarias a personalidades que de alguma forma contribuem para a história de Itapeva. Confira os homenageados:

Emerson Camargo

Uma dessas pessoas é o Coordenador Geral do SAMU da Regional de Itapeva, Emerson de Almeida Camargo que será agraciado com a mais alta honraria do município, a de Comendador. A Comenda Antônio Furquim Pedroso da Ordem e do Mérito de Itapeva é dada a itapevenses que se destacaram e que elevaram ou ainda elevam o nome de Itapeva positivamente.

Emerson que a frente do SAMU realiza um grande trabalho, fazendo com que a unidade seja uma das mais respeitada no sudoeste paulista é conhecido ainda pela prestatividade com que atende a todos.

Filho de João de Almeida Camargo e Neusa Maria Paulino Camargo, Emerson nasceu em 04 de julho de 1978. Casado com Lucilene Alves dos Santos com quem teve duas filhas, Thaís Taiuri Camargo e Laís Cristine Camargo o homenageado formou-se no ensino médio, cursou Técnico em enfermagem, Ensino Superior Graduado em Processos Gerenciais e Pós-Graduado em Gestão em Saúde e Administração Hospitalar;

– Curso complementar: Qualificação em Urgência e Emergência pelo Hospital Israelita Albert Einstein/SP;

– Profissão: Técnico em Enfermagem na empresa CCR Spvias há quase 20 anos e, Coordenador Geral do SAMU Regional de Itapeva, a frente da administração desde sua inauguração em agosto de 2012;

– Experiência profissional anterior: Auxiliar de enfermagem na empresa Santa Casa de Misericórdia de Itapeva por aproximadamente 02 anos (período de 1997 a 1999), e auxiliar de enfermagem na implantação do Gasoduto Bolívia / Brasil (trecho entre os Estados de São Paulo e Paraná), pela empresa mexicana ICA. Pelo período de 01 ano e 06 meses ( entre os anos de 1999 a 2000);

– Proprietário da Microempresa Individual Camargo Treinamento em Saúde, fundada em 04/2018 com foco em capacitar pessoas.

Luciano Barbarotti

Outro homenageado será o Diretor de Trânsito de Itapeva, Luciano José Barbarotti, que há mais de 10 anos está a frente do DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito de Itapeva.

Luciano nasceu em 22 de junho de 1978, Filho de Valdecir José Barbarotti e Ana Maria Vieira Barbarotti. A família de Luciano mudou-se para Itapeva quando o mesmo tinha dois meses de vida. Casou-se com Dayanni Araújo de Mattos Barbarotti com quem teve um filho, Giovanni Mattos Barbarotti.

Formado em Técnico de Edificações e Eletrotécnica pela Escola Prof. Demétrio de Azevedo Junior (Minas). Formou-se ainda como Técnico em Trânsito pelo Departamento de Trânsito e posterior formou-se em Tecnólogo em Gestão Pública pela UNINTER.

Em 1999, Luciano iniciou sua carreira no Departamento de Trânsito de Itapeva e em 2007 assumiu o cargo de Diretor de Trânsito, onde se mantém até os dias atuais onde desempenha um trabalho árduo para direcionar o trânsito de uma cidade que foi crescendo ao longo dos anos sem um plano para as vias do município.

Nesta noite, Luciano receberá o título de Cidadão Itapevense pelos relevantes serviços prestados a cidade de Itapeva.

Samuel Moreira

Engenheiro Civil, Samuel Moreira é Deputado Federal pelo estado de São Paulo, em seu segundo mandato. Foi o relator na Câmara dos Deputados da Reforma da Previdência e secretário-chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo (2016-2018).

Como Deputado Federal é membro da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, da Comissão de Educação, da Comissão de Minas e Energia e, por fim, está na comissão para emitir parecer sobre a PEC 32, da Reforma Administrativa. Também participou ativamente da Comissão Mista de Orçamento, da Comissão Viação e Transporte, e da Comissão Especial do Saneamento Básico, da Comissão Especial da Reforma Política e do pacto Federativo, além de ter sido Vice-Presidente da CPI dos Fundos de Pensão.

Foi deputado estadual por dois mandatos e presidente da Assembleia Legislativa (2013-2015), além de líder do Governo Alckmin (2011) e do PSDB (2008-2009). Foi presidente da CPI da Bancoop (2010), que apurou fraudes na Cooperativa dos Bancários de São Paulo.

Começou a vida pública como prefeito de Registro (1997-2004), quando obteve aprovação de 87,5% dos eleitores e foi considerado, em 2000, pela revista IstoÉ o melhor prefeito do estado. Convidado pelo então prefeito José Serra, foi subprefeito de São Miguel Paulista, bairro com mais de 400 mil habitantes. Presidiu o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira (Codivar), a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul. Além disso, foi superintendente da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp).

Samuel Moreira quando secretário Chefe da Casa Civil de São Paulo (2016-2018), sempre ajudou o município, principalmente na liberação do CAPS AD para o município, além de como Deputado destinar emendas parlamentares à região de Itapeva.