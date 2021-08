Câmara de Itapeva aprova Título de Cidadão Itapevense a Ciro Gomes

A Câmara Municipal de Itapeva aprovou na noite desta segunda-feira (02), a honraria de Título de cidadão itapevense ao Sr. Ciro Gomes.

O título foi aprovado por unanimidade pelos vereadores itapevenses, porém, assim que a população soube da aprovação começou um movimento nas redes sociais pedindo o cancelamento da honraria por entender que a personalidade em questão não contribui em nenhum momento com a história do município.

Entramos em contato com o vereador Celinho Engue, autor do pedido, que até o momento não nos deu retorno. O presidente da Câmara Roberto Comeron está em viagem e ficou de responder mais tarde sobre o assunto. Em contato com o setor administrativo da Câmara pedimos os nomes dos vereadores que fizeram parte da comissão que aprovou o pedido para saber o que levou a ser aprovado o título e também ficou de ser enviado na parte da tarde os nomes. Outros vereadores não quiseram se manifestar sobre o assunto.