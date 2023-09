A Câmara Municipal de Itapeva aprovou na noite de quinta-feira (21), a honraria de Titulo de Cidadão Itapevense para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e para o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O vereador Ronaldo Coquinho (PP), foi quem encaminhou para a Câmara o pedido de honraria a duas figuras da política estadual.

Antes da votação, Ronaldo explanou que o pedido além de fazer jus às conquistas que a região já teve no governo de Tarcísio como a “nova tabela SUS paulista” que envia mais recursos a hospitais e assim beneficiando também a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, também fará com que o Governador olhe mais para a região sudoeste paulista.

Já o vereador Robson Leite (União Brasil), disse que acredita que a tão sonhada duplicação Capão Bonito – Itararé será realizada no governo Tarcísio.

Quanto ao secretário Guilherme Derrite, Ronaldo explicou que enquanto deputado, Derrite encaminhou diversos recursos para o município em muitas áreas, além de equipamentos para a Polícia Militar.

Ambos os projetos de honraria foram aprovados por unanimidade.