Câmara aprova redução salarial de prefeito e vice

Na noite desta segunda-feira (14), a Câmara Municipal de Itapeva votou um Projeto de Lei que reduz o salário do prefeito e da vice-prefeita.

A redução passa a valer para a próxima gestão e de acordo com o texto, a partir de 2021 o prefeito passa a receber R$ 17 mil e sua vice R$ 3 mil. O salário atual do prefeito gira em torno de R$ 23 mil.

A vereadora Débora Marcondes, autora do projeto, disse que a economia com a redução será de R$ 76 mil por ano no que diz respeito ao prefeito e de R$ 77 mil no que se refere a vice.

Votaram favoráveis ao projeto os vereadores: Débora Marcondes, Jeferson Modesto, Laércio Lopes, Márcio Supervisor, Marinho Nishiyama, Pedro Corrêa, Sidnei Fuzilo, Vanessa Guari e Wiliana Souza. Já os vereadores Edvaldo Negão, Rodrigo Tassinari e Margarido foram contrários a redução.

A economia geral nos 4 anos de gestão será de cerca de R$ 610 mil aos cofres públicos.