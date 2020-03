Câmara adota medidas de prevenção ao Coronavírus

O Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, vereador Oziel Pires, decidiu nesta segunda-feira (16) adotar medidas de prevenção da contaminação por coronavírus.

No contexto atípico enfrentado pelo mundo no combate à disseminação da COVID-19, doença causada por coronavírus, é de conhecimento geral que os órgãos públicos de saúde têm recomendado atitudes como evitar aglomerações, reuniões e contatos sociais, a fim de reduzir as chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros coronavírus do passado.

Diante disso, o Presidente da Casa recomenda à população para que acompanhe as sessões de Câmara através de transmissão ao vivo no site, evitando o comparecimento pessoal.

Além disso, Oziel Pires formalizou no dia de hoje orientações no seguinte sentido:

– suspensão de eventos extraordinários no Plenário e Salas de Reuniões do prédio público;

– orientação aos vereadores presidentes e membros das Comissões da Câmara que evitem a realização de reuniões com participação de convidados;

– orientação aos servidores que se enquadrem nos grupos de risco, ou que apresentem quaisquer sintomas da doença, que comuniquem o fato à presidência da Casa.

O Chefe do Legislativo pede a compreensão da população para que, neste momento tão delicado, respeite as regras impostas pelas autoridades sanitárias e fiquem atentos as orientações de prevenção.

“O momento é delicado e a Câmara Municipal não medirá esforços para evitar que o vírus se propague em nosso município. A preservação da saúde e da vida da população é a prioridade. Por isso, seguiremos as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, com a adoção das medidas necessárias para evitar a propagação do vírus”, afirma Oziel Pires.