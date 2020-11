Calor intenso e seca aumentam a quantidade de pernilongos; saiba como diferenciar do Aedes aegypti

Devido ao calor intenso e a falta de chuva em nossa região, a presença do mosquito Culex, conhecido como pernilongo ou muriçoca, tem se tornado constante em nosso dia a dia. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para identificar este mosquito, sabendo diferenciar do Aedes aegypti, que transmite doenças como a Dengue, Zica Vírus e Chikungunya.

O Culex está presente em diversas partes do mundo e vive bem em território urbano, por esse motivo é classificado como cosmopolita. Sua maior incidência é ao entardecer e durante a noite e no escuro ele é atraído pelo gás carbônico eliminado pela respiração. Por este motivo, é mais fácil notar a presença do inseto através do zumbido na hora de dormir. Eles apresentam cor marrom e as suas pernas são lisas e não listradas

Diferente do Aedes aegypti, que dissemina seus ovos por diversos criadouros, o pernilongo ou “muriçoca”, deposita seus ovos na água, sempre todos juntos, no mesmo criadouro. Uma substância viscosa une uns aos outros, formando uma “jangada” com dezenas de ovos, de pé, flutuando na superfície da água. Essa é apenas uma das diferenças entre as duas espécies de mosquito.

Em boas condições ambientais, vive até 30 dias ou mais.

A picada do pernilongo coça e em algumas pessoas até incha, porque o mosquito libera componentes anticoagulantes no ato da picada e demais conteúdos proteicos que podem desencadear a alergia.

As fêmeas do mosquito se alimentam de açúcar e água das plantas como fonte de energia, e de sangue quente cujas proteínas servem como catálise para a fecundação. Os machos adultos se alimentam somente de açúcar e água.

O Culex é crepuscular e noturno, ele tem a visão adaptada para a refletividade desses horários. O zunido que escutamos é o bater das asas, que produz uma frequência de som. Eles voam próximo da cabeça dos humanos devido ao calor que a nossa pele emana, por odores, como ácido lático, cetonas e CO2. Ele tem sensores bem desenvolvidos para vários sinais que possibilitam a sua aproximação e picada.

Assim, para se proteger da picada, é recomendável manter os ambientes livres de criadouros e usar telas mosquiteiras.

Enquanto o mosquito da dengue gosta de água limpa como a que fica parada embaixo dos vasos de plantas, nos pratinhos ou nos lixos da rua quando chove, os Culex preferem água com bastante material orgânico como fossas, esgotos e valas. Isso faz com que os locais que ainda sofrem com a falta de saneamento básico, com esgoto a céu aberto, tenham uma alta incidência de proliferação do Culex.

Dicas para se proteger:

Não acumular água em recipientes. A melhor forma de evitar insetos em casa é não facilitar a reprodução desses incômodos bichinhos. Fechar janelas e portas, além de colocar telas nas janelas.