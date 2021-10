CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO para a SEGUNDA dose de Astrazeneca, Pfizer e Coronavac

*SEGUNDA DOSE da ASTRAZENECA/OXFORD* para pessoas vacinadas com primeira dose ATÉ 08/07. A vacinação ocorrerá na *terça-feira, dia 5 de outubro*, das 10h às 15h na Zona Rural e das 16h às 19h na zona urbana, SOMENTE nas Unidades: Vila Camargo, Vila Bom Jesus, Parque Cimentolândia, Morada do Bosque, Vila São Miguel, Vila São Camilo, Jardim Bela Vista e Vila Santa Maria.

*SEGUNDA DOSE da PFIZER* para os que tomaram a primeira dose ATÉ 10/08 ocorrerá na *quinta-feira, dia 07*, das 10h às 15h na Zona Rural e das 16h às 19h na zona urbana, em TODAS as Unidades de Saúde..

ATENÇÃO: De acordo com o Ministério da Saúde o intervalo para a segunda dose de PFIZER alterou para 56 dias.

A *SEGUNDA DOSE DE CORONAVAC/BUTANTAN* para quem tomou a primeira dose ATÉ o dia 17/09, será também na *sexta-feira, dia 8*, das 10h às 15h na zona rural e TAMBÉM na zona urbana no mesmo horário, SOMENTE nas Unidades: Vila Camargo, Vila Bom Jesus, Parque Cimentolândia, Morada do Bosque, Vila São Miguel, Vila São Camilo, Jardim Bela Vista e Vila Santa Maria.

A imunização ocorrerá no horário previsto ou enquanto houver disponibilidade de doses.

Para receber o imunizante é necessário levar um documento com foto constando CPF e o comprovante da primeira dose. Lembrando que a segunda dose é de extrema importância para a imunização!

Importante: Qualquer reação adversa após receber a vacina, procure a sua Unidade de Saúde para notificação do caso e avaliação médica se necessária.