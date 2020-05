Caixa Econômica abre neste sábado (09)

A agência da Caixa Econômica Federal de Itapeva irá abrir neste sábado (09), para atender os beneficiados pelo Auxílio Emergencial.

A agência estará funcionando das 08h às 12h somente para atendimento às pessoas que solicitaram o Auxílio Emergencial. A Caixa Econômica Federal informou ainda que todos que chegarem até às 12h serão atendidos.

Só no estado de São Paulo serão 155 agências bancárias abertas neste sábado. Em nota a CEF informou que continua atento à situação das filas em todo o Brasil, atuando para que sejam reduzidas de forma gradual. A capacidade de atendimento foi ampliada nas agências com a realocação de mais de 3 mil funcionários, além da contratação adicional de 4.800 vigilantes e quase 900 recepcionistas para organizarem as filas e orientarem o público.