As advogadas pertencentes a 76ª subseção da OAB de Itapeva se reuniram no último final de semana para a realização do Café das Advogadas.

O evento foi organizado pela Comissão da Mulher Advogada e foi marcado por muitos reencontros, conversas e homenagens às profissionais que atuam em diversas áreas do Direito.

Além de um café especial preparado pelo Pimenta Brasil, palco do encontro, as colegas de profissão foram agraciadas por uma apresentação de dança do ventre feita pela advogada Dra. Karina Margarido.

Neste dia, também foi comemorado o Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto.

Parabéns a todas!