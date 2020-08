Há pouco, a equipe tática do Canil da GCM, realizava patrulhamento pela Vila São Francisco, com vistas às unidades escolares, quando próximo a elas em local já conhecido por ser utilizado para armazenar entorpecentes, foi empregada a cadela Zara, que ao realizar a varredura no local indicou uma sacola que continha 28 porções de maconha. Todo o material foi encaminhado ao plantão policial, onde foi apreendido.