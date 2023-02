Na tarde desta terça-feira feira (21), por volta das 16h, Equipes de Rádio patrulhamento da Guarda Civil Municipal, sob o Comando do Comandante Geral da GCMI realizavam operação visibilidade nos bairros Vila Mariana e Vila São Francisco de Assis, bairros conhecidos pela mercância de drogas.

Quando os Policiais da GCM chegaram na rua 2 da Vila São Francisco, perceberam que um cidadão guardava pedras de crack no buraco do tijolo de um muro. Sendo assim, o cidadão foi abordado e verificado o local e lá estavam 3 pedras de crack.

No momento da abordagem, além dos Policiais da GCM também estava na operação a unidade K-9 ZARA a Cachorra Policial da GCM, que ao passar na frente de um portão de madeira sinalizou para odor de entorpecentes naquele local, então, os Policiais da GCM verificaram e localizaram uma sacola com quatro porções de médias de maconha e um ependorff de cocaína.

Diante dos fatos, o cidadão foi conduzido pela posse de entorpecentes e a ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária tomou conhecimento sobre os fatos e determinou a lavratura do Termo Circustância de Ocorrência e a apreensão dos entorpecentes. O cidadão foi liberado após assinar termo de compromisso à comparecer em juízo.

APREENSÕES:

✅ 3 Pedras de Crack

✅ 4 Porções Maconha 86g

✅ 1 Eppendorf Cocaína